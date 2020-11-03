В Подмосковье маньяк убил бомжа и отрезал ему гениталии

Правоохранительные органы разыскивают мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве бездомного в подмосковном Ногинске, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Появилось видео, снятое незадолго до жестокой расправы. На кадрах видно, что мужчина познакомился с бездомным на безлюдной улице. Прохожий заботливо поправляет ему одежду и даже завязывает ему шнурки.

По предварительным данным, злоумышленник нанес своей жертве около 30 ножевых ранений и отрезал ему гениталии.

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Мотивы зверского убийства пока неизвестны.