В крымском лагере вожатый изнасиловал трех малолетних девочек

В полицию поступило обращение о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении трех малолетних девочек 2011 года рождения в Крыму. Об этом пишет «КП» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в детском лагере под Евпаторией. По предварительной информации, злодеяния совершил 47-летний вожатый.

Сообщается, что отдыхающий в лагере ребенок пожаловался родителям на то, что вожатый вымогал у него деньги. После этого он постарался сбежать. Руководство лагеря обратилось в полицию. На допросе выяснилось, что помимо вымогательства мужчина изнасиловал трех 9-летних школьниц.

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Полиция полагает, что жертв насильника может оказаться гораздо больше. Выяснилось, что у него была судимость.