Сколько должен стоить качественный шоколад и как его выбрать

Качественная шоколадка не может стоить 40-50 рублей. Об этом «АиФ» рассказала шеф-кондитер и преподаватель школы кондитерского мастерства Ольга Патракова.



По её словам, в настоящем шоколаде должны содержаться тёртое какао и какао-масло. Иногда туда могут добавить сахар и сухое молоко. Но бывает, что производители добавляют в продукт пальмовое масло или молочный жир. При этом какао-масло могут и вовсе убрать из шоколада. Покупать такое лакомство Патракова не советует.



Также иногда на упаковке шоколада можно заметить надписи о том, что он содержит следы арахиса, пшеницы, сои. Это должно насторожить покупателя, так как показывает, что фирма не специализируется на шоколаде.



– Качественная плитка блестит, ломается с хрустом, тает на языке и не оставляет на нём плёнки, – приводит «АиФ» слова кондитера.



Патракова отметила, что шоколад с искусственными добавками часто похож на пластилин.



Также важно обратить внимание на температуру, при которой тает шоколад. Для белого и молочного это 40-50 градусов, для горького – более 70.

