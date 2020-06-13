Сантехника-маньяка, убивавшего женщин, поймали у мусорки

-

Газете «Московский Комсомолец» стали известны подробности задержания серийного убийцы и насильника, совершившего как минимум три нападения на женщин и одно на девочку в Подмосковье.

Следователи и криминалисты связали воедино несколько нераскрытых преступлений прошлых лет после совершенного два дня назад в Кашире убийства пенсионерки. Тело пожилой женщины с признаками изнасилования нашли в частном доме. После просмотра камер видеонаблюдения специалисты обратили внимание на мужчину, который копался в одном из мусорных баков неподалеку от дома жертвы.

Позже в мусоре была найдена сберкнижка погибшей. По горячим следам подозреваемого задержали. Им оказался 53-летний Андрей Ежов, сантехник. Накануне его арестовали на два месяца.