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Новости мираПроисшествия

Раскрыты детали убийства воспитательницы мужем в детском саду

Никита Брыкин

Газете «МК» стали известны подробности убийства воспитательницы мужем в детском саду в подмосковном Воскресенске. Инцидент произошел 31 августа.

Сообщается, что 53-летний мужчина в нетрезвом виде явился в дошкольное учреждение на улице Чапаева. Он перелез через забор и воспользовался запасным выходом, где охранник не дежурит.

Его 54-летняя супруга работала в детском саду младшим воспитателем. Она присматривала за четырехлетками. В группе находились семь детей. Саму расправу, к счастью, они не видели. Как только злоумышленник достал нож, второй воспитатель завела малышей в туалет.

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Мужчина нанес несчастной несколько ранений, в результате чего она скончалась. Малышам закрыли глаза и вывели на улицу через запасной выход.

По словам знакомых, пара находилась на пороге развода — 7 сентября начинался процесс. Подозреваемый в убийстве супруги задержан. Возбуждено уголовное дело.

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