Проституток накажут за нарушение самоизоляции в Нижегородской области

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В Дзержинске в трех женщин, которые стояли на трассе «Москва – Уфа», накажут за нарушение режима самоизоляции. Об этом пишет портал «НН on-line» со ссылкой на Дзержинский городской суд.

Сообщается, что в прошлый понедельник дамы, вышедшие на дорогу для оказания услуг интимного характера, покинули место своего проживания без уважительных причин и законных оснований и были задержаны.

На них составили протоколы об административных правонарушениях по статье 20.6.1 КоАП РФ. Судебные заседания пройдут 28 апреля. Им грозят штрафы до 30 тысяч рублей.

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