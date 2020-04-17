Проституток накажут за нарушение самоизоляции в Нижегородской области

В Дзержинске в трех женщин, которые стояли на трассе «Москва – Уфа», накажут за нарушение режима самоизоляции. Об этом пишет портал «НН on-line» со ссылкой на Дзержинский городской суд.
Сообщается, что в прошлый понедельник дамы, вышедшие на дорогу для оказания услуг интимного характера, покинули место своего проживания без уважительных причин и законных оснований и были задержаны.
На них составили протоколы об административных правонарушениях по статье 20.6.1 КоАП РФ. Судебные заседания пройдут 28 апреля. Им грозят штрафы до 30 тысяч рублей.
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