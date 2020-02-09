Появились кадры ДТП с грузовиком: погибли трое

Днем в воскресенье на 30-м километре автодороги «Курск – Касторное» в Курской области произошла смертельная авария. Об этом пишет портал «Курская правда», публикуя видео с места происшествия.

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По предварительным данным, столкнулись автомобили «Лада Калина» и «КамАЗ». В результате ДТП погибли три человека, находившиеся в легковушке, а именно 69-летняя женщина-водитель и два пассажира: мужчина и женщина.

Известно, что 26-летний водитель был доставлен в больницу с различными травмами. Выясняются все обстоятельства произошедшего.