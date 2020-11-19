Отчим «свалил» убийство падчерицы на шестилетнего ребенка – СМИ

В Новосибирске 44-летний мужчина, подозреваемый в убийстве пятилетней девочки, решил свалить вину на немого свидетеля. Об этом рассказала соседка, побывавшая на очной ставке со следователем, пишет «КП».

Трагедия произошла 2 декабря прошлого года в доме на улице Зорге. По данным следователей, пьяный отчим до смерти избил пятилетнюю падчерицу — по предварительной версии, за отказ читать книжку.

Сообщается, что мужчина изменил показания, пока сидел в СИЗО, и прокурор вернул дело следователю. По словам женщины, он стал отрицать вину и заявил, что все сделал мальчик, которому 6 лет.

По версии следствия, шестилетний пасынок в момент убийства находился в квартире и видел, как отчим расправился с его сестренкой. После трагедии мальчика забрала к себе соседка по лестничной клетке — она рассказывала, что ребенок был весь в синяках и царапинах.