Мужчину заживо сожгли в подъезде дома под Хабаровском

27-летнего мужчину сожгли заживо в подъезде дома на территории населенного пункта Хор в Хабаровском крае.
27 марта погибший поконфликтовал с 34-летним гражданином. Во время разборки старший оппонент облил младшего спиртом и поджег. Потерпевший с большим количеством ожогов был доставлен в больницу. Спасти его не получилось.
Он умер в медучреждении через неделю после инцидента. По факту случившегося было заедено дело по статье «Убийство с особой жестокостью». Подозреваемый в совершении преступления арестован. Как сообщает РЕН ТВ, его уже судили.
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