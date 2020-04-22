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Пьяный пассажир напал с ножом на водителя автобуса в Череповце

Алексей Агеев

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Фото — ВКонтакте

23-летний молодой человек, будучи пьяным, набросился с ножом на водителя автобуса. ЧП случилось 20 апреля примерно в 17:30 в Череповце и было заснято на видео.

При просмотре кадров можно заметить, что пьяный мужчина сперва призывает остановить автобус. После этого он, покачиваясь, направляется к шоферу общественного транспорта и требует развернуть машину, потому что он пропустил свою остановку, а возвращаться пешком не хочет.

Разворачиваться водитель не стал. Он просто остановил автобус. При этом молодой дебошир махал ножом и грозил кондуктору избиением. Однако, не получив желаемого, мужчина салон транспорта покинул. Через несколько часов он был задержан полицейскими около ТЦ, где повредил несколько машин. Теперь ему грозит тюремный срок продолжительностью до 5 лет, сообщают Вести.

Ранее мы писали, что в Александрове прохожие чуть не линчевали виновника ДТП

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