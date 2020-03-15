Модель избила полицейского и стала звездой Сети

Модель Бриза Домингес Гарсия избила полицейского и прославилась в Сети. Инцидент произошел в 2017 году.

Девушка отдыхала во Флориде (США). Она устроила очень шумный отдых, из-за чего на место прибыл правоохранитель. Он попытался прикрыть полотенцем разгулявшуюся девушку, но модель выхватила его у стража порядка и избила полицейского. Позднее на место прибыли еще два правоохранителя. Однако и им досталось: первого Бриза укусила, второго ударила.

Через некоторое время агрессивную девушку все же задержали. Ей предъявили обвинения, но она вышла под залог в 10 тысяч долларов, сообщает Рамблер.