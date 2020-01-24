Вынесен приговор лжекосметологу в Ставрополе, которая уродовала своих пациенток. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что после «уколов красоты» лицо превращалось в сплошную гнойную рану. Известно, что женщина не имела диплома и проводила все процедуры у себя дома. У одной из пострадавших начался абсцесс, женщина попала в реанимацию и едва не лишилась глаза.

Отметим, что женщину приговорили к четырем годам колонии. Она начнет отбывать срок после того, как ее ребенку исполнится 14 лет. Кроме того, она выплатит потерпевшей в 450 тысяч рублей, а также еще 150 тысяч в качестве штрафа.

Фото – РЕН ТВ

<noscript><iframe src="https://ren.tv/video/embed/652390#autoplay=1;" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen></noscript>