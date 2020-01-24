24 января в исправительной колонии № 3 УФСИН России по Рязанской области состоялся сеанс одновременной игры в шахматы, который провел двенадцатый чемпион мира по шахматам, заслуженный мастер спорта СССР, депутат Госдумы Анатолий Карпов. Об этом сообщает сайт УФСИН по Рязанской области.

Анатолий Карпов является членом попечительского совета пенитенциарного ведомства и уже многократно посещал исправительные учреждения. В декабре 2019 года Карпов принял активное участие в проведении финала Всероссийского чемпионата по шахматам среди осужденных.

В клубе ИК-3 чемпион мира сыграл с членами скопинской школы шахмат и осужденными ИК-3, среди которых был Наиль Надеев – участник финала Всероссийского чемпионата по шахматам среди осужденных, занявший 16 место из 76.

Все партии гроссмейстер играл белыми фигурами. В конце первого часа встречи была зафиксирована первая победа чемпиона. В результате непростой для рязанцев игры Анатолий Карпов выиграл 15 партий и один участник добился ничьи. Им стал представитель скопинской школы шахмат.

Собравшиеся получили в подарок автограф шахматиста.