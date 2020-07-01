Ирина Шейк сфотографировалась в полупрозрачном белье

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Российская модель Ирина Шейк опубликовала новый снимок в Instagram. На этот раз звезда предстала перед подписчиками в полупрозрачном чёрном белье.

Фанаты модели оценили горячий образ Шейк. В комментариях под постом подписчики восхитились красотой Ирины.

«Душа замирает, когда вижу тебя», — прокомментировал один из пользователей Instagram.

Ранее сообщалось о том, что Анфиса Чехова в бикини процитировала Энштейна.