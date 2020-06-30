42- летняя Анфиса Чехова в бикини процитировала Эйнштейна

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Известная ведущая Анфиса Чехова опубликовала в Инстаграме новые фотографии, представ на них в бикини. Однако главной целью поста было нечто иное: философское высказывание, которое последовало после слов великого ученого Альберта Эйнштейна.

Так, Анфиса подписала снимки, процитировав Эйнштейна, а затем добавила, что «Вселенную хочется постигать, а глупость избегать». Однако поклонники Чеховой больше обратили внимание на стройную фигуру 42-летней теледивы. Фолловеры стали писать восторженные комментарии Анфисе.

Но нашлись и те, кто поддержал философский настрой ведущей. Фанаты отметили, что «с глупостью приходится больше сталкиваться, хотелось бы наоборот».