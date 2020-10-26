Голодный мужчина убил медлительного незнакомца в очереди за фастфудом

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве мужчины в подмосковном Воскресенске. Об этом пишет «Российская газета».

Инцидент произошел в зоне ресторана, где обслуживаются водители. Одному из клиентов не понравилось, что таксист слишком долго делает заказ фастфуда. Злоумышленник три раза сильно ударил оппонента и скрылся.

Потерпевшего госпитализировали с тяжелыми травмами, однако медикам не удалось спасти его жизнь. В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения.

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