Эксперты рассказали, когда Россия победит COVID-19

Специалисты из России рассказали, как перебороть коронавирус. Старший научный сотрудник РНМЦ по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин считает, что для разработки и тестирования вакцины от COVID-19 уйдет «около года».

По словам доктора медицинских наук Анатолия Альштейна, Российская Федерация может победить эпидемию ближе к лету. Академик РАН Феликс Ершов придерживается такого же мнения. Он полагает, что повышение заболеваемости сменится понижением «в течение ближайших двух месяцев».

Однако в России дело борьбы с коронавирусом могут подпортить безответственные граждане, которые не хотят говорить, что приехали из Европы или Китая. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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