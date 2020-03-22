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Медики назвали средний инкубационный период COVID-19

Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

Ученые выяснили, как долго длится средний инкубационный период коронавируса. Сообщается, что он продолжается 5,1 дня.

Данный вывод был сделан специалистами из Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в Блумберге. Эксперты проанализировали общедоступную информацию об инфекциях, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем респираторного заболевания COVID-19.

Как сообщает РЕН ТВ, у 97% инфицированных симптомы недуга сохраняются 11,5 дня. Это подтверждает, что карантин при борьбе с коронавирусом необходим.

Ранее мы сообщали, что «Яндекс» разработал карту по COVID-19.

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