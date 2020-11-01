В ходе опроса, проведенного ЗАГСом стало ясно, что чаще всего астраханцы разводятся из-за измен, сообщает «Астрахань.FM».

В исследовании приняли участие более 200 жителей области. Оказалось, что 34,7% астраханцев развелись из-за измены. 26,2% респондентов расторгли брак из-за алкоголизма и наркозависимости партнера.

25,8% человек приняли такое решение из-за материальных трудностей, а 23% — из-за вмешательства родственников в личную жизнь. При этом немало людей (21,6%) развелись из-за насилия и грубости, а 21,1% не была удовлетворены сексуальной жизнью. Менее всего респондентов (15,5%) причиной расторжения брака назвали жилищные проблемы.

— При этом для развода служили и разногласия, отсутствие уважения, утрата чувств, психологическая несовместимость, зависимость от онлайн-игр и нежелание развиваться, — рассказали исследователи.