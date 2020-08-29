Актёр Дмитрий Певцов госпитализирован в «Коммунарку»

Популярный театральный и киноактёр Дмитрий Певцов госпитализирован в Москве. Об этом, со ссылкой на директора «Ленкома» Марка Варшавера, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке, у него – воспаление лёгких. При этом, по словам Варшавера, тест на коронавирус – отрицательный.

Из-за болезни Певцова «Ленкому» пришлось изменить планы – сезон откроет новый спектакль «Ва-банк». Ранее планировалось, что это будет спектакль Марка Захарова «Капкан».

Реклама

По данным портала Starhit, состояние 57-летнего артиста врачами оценивается как средней степени тяжести. К варчу Певцов обратился, почувствовав недомогание. Перед этим он вместе с семьёй отдыхал в Крыму.

Журналисты выяснили, что у него подозревают не только пневмонию, но и серьёзную дыхательную недостаточность. Тест на коронавирус Певцов сдал сразу же после визита к врачу, так как он был отрицательный, артиста отправили лечиться дома.