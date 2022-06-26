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Понедельник, 27 июня, 2022

«Вздрючат теперь мальчишек»: в Волжском ищут виновных в гибели ребенка в аквапарке

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«Вздрючат теперь мальчишек»: в Волжском ищут виновных в гибели ребенка в аквапарке

Волгоградская прокуратура проводит проверку по факту гибели 13-летнего мальчика в аквапарке «21 век» в Волжском, пишет Блокнот.

Трагедия произошла сегодня днем, 26 июня. Некоторые местные жители винят в случившемся недосмотр со стороны родителей, другие – сотрудников аквапарка.

По предварительной информации, на отдых в аквапарк приехала семья из Астрахани. Мальчик хотел скатиться с одной горки, где его должен был ждать отец, однако в последний момент выбрал другую.

«Вздрючат теперь мальчишек с вышек, а директор опять выйдет сухим», – предположил один из пользователей.

Как показали камеры видеонаблюдения, после спуска мальчик провел в воде более шести минут, однако ни спасатели, ни другие работники аквапарка не увидели, что школьник тонет. По некоторым данным, ребенок не умел плавать. В итоге он погиб. Возбуждено уголовное дело.

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