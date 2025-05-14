Выставка бездомных животных пройдет в рязанском Лесопарке 31 мая

В Лесопарке 31 мая в 11:00 состоится традиционная выставка «Пойдем домой» (6+), направленная на пристройство собак и кошек, находящихся на попечении приютов и волонтеров.



Выставка пройдет в рамках проекта «Защита животного мира». Ее организует «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» совместно с партнерами.

Все, у кого на передержке есть подопечный, или они являются кураторами бездомного животного, могут заявиться на участие в выставке. Важно до 27 мая записаться по телефону и успеть на регистрацию, которая начинается в день мероприятия с 10:00.



Для участия в выставке у животного должен быть ветеринарный паспорт со всеми прививками (комплекс и бешенство). Будет работать ветеринарный контроль. Регистрация осуществляется по телефону: 89036407888.



Не с кем участвовать? Просто приходите посмотреть! Вдруг именно Вы встретите своего друга и скажете ему самые заветные слова – «Пойдем домой!».



Всех детей будут ждать мастер-классы, сладкая вата, молочные коктейли, прохладительные напитки и аквагрим. На ярмарке можно будет приобрести товары от рукодельниц нашего города.