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Изображение от wirestock на Freepik
Экология, природа, животные

Выставка бездомных животных пройдет в рязанском Лесопарке 31 мая

Анастасия Мериакри

В Лесопарке 31 мая в 11:00 состоится традиционная выставка «Пойдем домой» (6+), направленная на пристройство собак и кошек, находящихся на попечении приютов и волонтеров.

Выставка пройдет в рамках проекта «Защита животного мира». Ее организует «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» совместно с партнерами.

Все, у кого на передержке есть подопечный, или они являются кураторами бездомного животного, могут заявиться на участие в выставке. Важно до 27 мая записаться по телефону и успеть на регистрацию, которая начинается в день мероприятия с 10:00.

Для участия в выставке у животного должен быть ветеринарный паспорт со всеми прививками (комплекс и бешенство). Будет работать ветеринарный контроль. Регистрация осуществляется по телефону: 89036407888.

Не с кем участвовать? Просто приходите посмотреть! Вдруг именно Вы встретите своего друга и скажете ему самые заветные слова – «Пойдем домой!».

Всех детей будут ждать мастер-классы, сладкая вата, молочные коктейли, прохладительные напитки и аквагрим. На ярмарке можно будет приобрести товары от рукодельниц нашего города.

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