Выставка бездомных животных «Пойдём домой» пройдет в Рязани

В воскресенье, 17 августа в 11:00 рязанцев приглашают в Лесопарк на выставку «Пойдем домой» (0+). направленную на поиск дома для собак и кошек, находящихся на попечении приютов и волонтёров.

Для участия в выставке у животного должен быть ветеринарный паспорт с прививками — комплексной и против бешенства. Будет работать ветеринарный контроль. Также необходимо предварительно записаться по телефону 8-903-640-78-88 и пройти регистрацию 17 августа с 10:00.

Организаторы просят воздержаться от посещения мероприятия, если у животного есть симптомы каких-либо заболеваний.

Также на выставке будет работать ярмарка с изделиями от рукодельниц Рязани, где все желающие могут приобрести понравившийся товар.