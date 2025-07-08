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Кино и ТВ

Второй сезон шоу «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг» стартует 18 июля на телеканале «Россия»

Алексей Самохин
Фото: телеканал «Россия»

18 июля в 21:30 на телеканале «Россия» стартует второй сезон вокального шоу «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг» (16+). Впервые очные кастинги пройдут в Сибири и на Дальнем Востоке! Телезрители увидят 5 отборочных туров, прошедших в Новосибирске, Владивостоке, Иркутске, Омске, а также в Санкт-Петербурге.

Тысячи желающих показать свой талант съехались в концертные залы этих городов. Перед входом выстраивались длинные очереди: среди участников были как опытные артисты, так и начинающие вокалисты. В этом году организаторы получили около 13 000 заявок, из которых более 4600 кандидатов прошли предварительное прослушивание. На сцену перед жюри вышли около 750 участников.

Ведущие проекта Николай Басков и Сергей Лазарев вновь отправились в музыкальное путешествие по стране в поисках новых звёзд, вызывая большой интерес у зрителей и участников.

Николай Басков:

«Мы везде находим таланты! Мы такие кладокопатели — точно отыщем кого-то неординарного и дадим ему шанс выйти на сцену. Неважно, как сложится его карьера — главное, что человек перестанет сомневаться в себе и сделает шаг навстречу своей мечте».

Сергей Лазарев:

«Впервые телепроект приезжает в регионы, а не наоборот. Это уже второй раз, когда мы проводим очные кастинги, и я жду встречи с артистами самых разных жанров. Надеюсь, участники не испугаются, проявят себя и подарят нам и зрителям радость. На сцену нужно выходить с удовольствием — с радостью к жизни, к музыке, к зрителям и к жюри!»

«Ну-ка, все вместе! Народный кастинг» — не просто телевизионное шоу, а важное музыкальное событие, способное изменить судьбу исполнителей. Участники получают не только шанс выступить перед широкой аудиторией, но и услышать советы и конструктивную критику от признанных профессионалов. Это эмоциональное путешествие — как для конкурсантов, так и для телезрителей, которые смогут прочувствовать напряжение закулисья, порадоваться за любимцев и даже поспорить с мнением жюри.

Для самих музыкальных экспертов это тоже особенный опыт: многие из них впервые увидели на сцене участников из своих родных городов, что сделало процесс особенно волнительным.

Сольные исполнители, дуэты и коллективы выступают перед жюри, которое оценивает их, нажимая кнопку. Чтобы пройти в следующий этап, участнику необходимо получить все десять голосов. У вокалистов есть всего полторы минуты, чтобы исполнить суперхит и впечатлить экспертов. Лучшие попадут в финальный этап, а затем — в седьмой сезон шоу «Ну-ка, все вместе!».

В жюри представлены артисты самых разных направлений: поп, рок, джаз, академический и народный вокал. Среди них — Николай Басков, Сергей Лазарев, Этери Бериашвили, Арсений Бородин, Олег Влади, Олеся Евстигнеева, Ирина Олифер, Нодар Ревия, Альберт Жалилов, Григорий Юрченко, Марина Фирсова, Алина Яровая, Андрей Солод, Николай Ерохин и Ольга Варвус.

Второй сезон шоу «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг» стартует 18 июля на телеканале «Россия» Телезрители увидят 5 отборочных туров, прошедших в Новосибирске, Владивостоке, Иркутске, Омске, а также в Санкт-Петербурге.
Второй сезон шоу «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг» стартует 18 июля на телеканале «Россия» Телезрители увидят 5 отборочных туров, прошедших в Новосибирске, Владивостоке, Иркутске, Омске, а также в Санкт-Петербурге.
Второй сезон шоу «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг» стартует 18 июля на телеканале «Россия» Телезрители увидят 5 отборочных туров, прошедших в Новосибирске, Владивостоке, Иркутске, Омске, а также в Санкт-Петербурге.
Второй сезон шоу «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг» стартует 18 июля на телеканале «Россия» Телезрители увидят 5 отборочных туров, прошедших в Новосибирске, Владивостоке, Иркутске, Омске, а также в Санкт-Петербурге.
Второй сезон шоу «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг» стартует 18 июля на телеканале «Россия» Телезрители увидят 5 отборочных туров, прошедших в Новосибирске, Владивостоке, Иркутске, Омске, а также в Санкт-Петербурге.
Второй сезон шоу «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг» стартует 18 июля на телеканале «Россия» Телезрители увидят 5 отборочных туров, прошедших в Новосибирске, Владивостоке, Иркутске, Омске, а также в Санкт-Петербурге.
Второй сезон шоу «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг» стартует 18 июля на телеканале «Россия» Телезрители увидят 5 отборочных туров, прошедших в Новосибирске, Владивостоке, Иркутске, Омске, а также в Санкт-Петербурге.
Второй сезон шоу «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг» стартует 18 июля на телеканале «Россия» Телезрители увидят 5 отборочных туров, прошедших в Новосибирске, Владивостоке, Иркутске, Омске, а также в Санкт-Петербурге.

Фото: телеканал «Россия»

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