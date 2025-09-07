Начало рабочей недели в Рязанской области будет тёплым и солнечным. Синоптики обещают комфортную погоду без осадков.

Прогноз на 8 сентября

В понедельник, 8 сентября, ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 4–9 м/с.

Температура воздуха ночью по области составит от +8 до +13°С, в Рязани будет немного прохладнее — +9…+11°С. Днём столбики термометров поднимутся до +19…+24°С, в Рязани ожидается +21…+23°С.

Прогноз на 9 сентября

Во вторник, 9 сентября, характер погоды не изменится. Сохранится переменная облачность без осадков. Ветер будет северо-восточный, 4–9 м/с.

Ночью температура воздуха по области составит +8…+13°С, в Рязани — +9…+11°С. Днём потеплеет до +19…+24°С, в областном центре — до +21…+23°С.