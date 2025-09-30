Врач объяснил пользу регулярного осеннего секса с постоянным партнёром 

Сезонное аффективное расстройство, или сезонная депрессия, часто обостряется с наступлением холодов из-за сокращения светового дня. Это приводит к снижению выработки «гормонов радости», повышению раздражительности и падению концентрации внимания. Чтобы бороться с сезонной хандрой, психологи рекомендуют увеличить сексуальную активность.

Врач-психиатр, психолог и сексолог Алексей Вилков рассказал «Вечерней Москве», как интимная близость может помочь предотвратить депрессивные состояния.

По словам эксперта, регулярный секс с постоянным партнёром оказывает выраженное положительное влияние на настроение, общее самочувствие и даже повышает иммунитет.

«Во время полового акта выделяются эндорфины — гормоны удовольствия. Эндорфины вызывают положительные эмоции и профилактируют развитие депрессивных и тревожных расстройств», — подчеркнул Вилков.

Сексолог отметил, что регулярная интимная близость абсолютно безопасна для психики и приносит пользу для общего физического и психологического благополучия человека и его партнёра.

Вилков предупреждает, что регулярный секс может быть только методом профилактики сезонной хандры, и то лишь наряду с другими общими рекомендациями по здоровому образу жизни и снижению стресса.

Секс не является способом лечения клинической депрессии.

«В большинстве случаев при депрессивном расстройстве у пациента снижаются либидо и потребность в интимной близости, поэтому он полностью отказывается от секса или делает это крайне редко. Поэтому регулярный секс точно не поможет ему справиться с депрессией, так как у него не будет для этого желания», — пояснил эксперт.

Таким образом, для профилактики сезонных расстройств секс эффективен, но при развитии полноценной депрессии необходимо обращаться к специалисту.