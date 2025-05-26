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Фото: СУ СК России по Рязанской области
Фото: СУ СК России по Рязанской области
Происшествия

На голого мужчину с рязанского пляжа завели уголовное дело

Анастасия Мериакри

Житель Рязани подозревается в преступлении в отношении несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Рязанской области.

По информации местных жителей, мужчина в коттеджном поселке «Караси» села Глебово Рязанского района ходил голый с мегафоном, пугал и выгонял детей с пляжа. В отношении 48-летнего жителя Рязани возбуждено уголовное дело в связи с совершением противоправных действий в отношении несовершеннолетнего.

По данным следствия, днем 25 мая 2025 года подозреваемый, находясь без одежды возле одного из водоемов Рязанского района, совершил непристойные действия в отношении 13-летнего ребенка.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также сбор и закрепление доказательств.

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