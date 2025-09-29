Воспитатель из Рязани стала лауреатом конкурса «Воспитатель года России»

Воспитатель из Рязани Дарья Головастова стала лауреатом конкурса «Воспитатель года России». Об этом сообщает региональное министерство образования.

В День дошкольных работников состоялась торжественная церемония объявления 15 лауреатов Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России». В нем приняли участие педагоги дошкольных образовательных организаций из 86 регионов страны.

Первый тур заключительного этапа конкурса включал в себя два конкурсных испытания. Специалисты провели групповые занятия с детьми и продемонстрировали свои компетенции в области подготовки, проведения и анализа развивающего занятия, а также обсудили с представителями родительской общественности актуальные вопросы развития дошкольников.

Второй тур заключительных этапов всероссийских профессиональных конкурсов пройдет 29 сентября в Московской области. Педагогические команды лауреатов ждут испытания «Мастер-класс», «Блицтурнир» и «Образовательный форсаж».

Торжественное награждение победителей четырех состязаний состоится 3 октября в Государственном Кремлевском дворце на праздничном концерте, посвященном Международному дню учителя.