Понедельник, 1 июля, 2024

ВООПИиК заявило, что причиной пожара в доме Циолковского стал поджог

Автор: Кристина Аманн

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Скрин видео vk.com/voopik_rzn

В Рязани в воскресенье, 30 июня, в доме, где жил ученый Константин Циолковский, случился пожар. Рязанское региональное отделение Всероссийского Общества Охраны Памятников Истории и Культуры (ВООПИиК) опубликовало информацию в своей группе во «ВКонтакте» о поджоге здания.

По словам членов ВООПИик, предварительное расследование они провели совместно сотрудниками МЧС России. Обнаружили, что очаг возгорания находился между первым и вторым этажами на деревянной лестничной клетке при входе в дом со стороны двора.

В посте сказано, что версию про поджог озвучил дознаватель МЧС России. Здание расселили несколько лет назад, и все коммуникации, в т.ч. электричество, были отключены. Также случай не похож на бытовой, когда люди без определенного места жительства забираются в старые здания, засыпают с сигаретой и происходит пожар.

«Источник распространения пожара расположен на проходе непосредственно на лестничной клетке в двух шагах от входной двери в здание со стороны двора (чтобы быстро поджечь и ретироваться через заросли кустов)», — пишут члены ВООПИиК.

Пожар уничтожил чердак и кровлю примерно половины здания.

Члены ВООПИиК обвиняют в произошедшем арендатора ООО «Циолковский». Утверждается, что из-за из-за пренебрежительного отношения и случился пожар.

В посте отмечено, что дом еще можно спасти, если до начала осенних дождей и зимних снегопадов восстановить кровлю.

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