Воскресенье, 30 июня, 2024

В Рязани произошел пожар в доме Циолковского

Автор: Кристина Аманн

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В Рязани горел дом ученого Константина Циолковского. Об этом в своем Telegram-канале написала рязанская журналистка Анна Герцовская.

Происшествие случилось утром 30 июня, на улице Вознесенской. Дом, где раньше жил ученый, несколько лет назад расселили, и в нем никто не жил.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области, сообщение о возгорании нежилого дома поступило в 3:31. На место выехали 5 единиц техники и 15 человек личного состава.

Пожар локализовали в 4:30, полностью ликвидировали пожар в 5:40 полная ликвидация пожара. Обошлось без погибших и пострадавших.

Видео из Telegram-канала Анны Герцовской.

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