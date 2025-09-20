Суббота, 20 сентября, 2025
Рязань
Экология, природа, животные

Волки, кабаны, лоси, лисы и другие обитатели Окского заповедника готовятся к зиме

Анастасия Мериакри
Фото: Окский заповедник

Обитатели Окского заповедника готовятся к зиме! Как животные готовятся к зимовке, рассказали в заповеднике.

Волки, кабаны, лоси, лисы, енотовидные собаки, куницы — постоянно попадаются на фотоловушки заповедника. Попадаются и более редкие гости — медведь, рысь, барсук. Всем хочется вдоволь нагуляться перед зимой и насмотреться Мещёрских красот.

Осенью животным надо активно готовиться к зиме: хорошо питаться и набирать вес. Нужно успеть обрасти новой пушистой шёрсткой.

Для кабанов созрел стрелолист (клубеньки). Молодёжь подросла и уже хорошо перемещается вместе с родителями. Можно погулять и разведать, что происходит в окрестностях: каково пополнение семейства у соседей, нет ли где новичков, не осталось ли на полях кукурузы.

