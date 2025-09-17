Волгоградца задержали в Рязанской области за транспортировку 2 кг марихуаны. Подробности сообщили в региональной пресс-службе УМВД России.

Оперативники получили сведения, что житель Волгоградской области 38 лет перевозит крупную партию наркотических средств с целью дальнейшего сбыта. В Ряжском районе на федеральной трассе М-5 «Урал» сотрудники полиции совместно со спецназом задержали мужчину. Информация подтвердилась.

В ходе досмотра иномарки под передним сиденьем и в багажнике обнаружили две крупные упаковки с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что злоумышленник перевозил 1 килограмм 854 грамма марихуаны.

По версии следствия, волгоградец работал на нелегальный интернет-магазин по сбыту наркотиков. По наводке куратора он забрал партию марихуаны из тайника в Южном федеральном округе, чтобы в дальнейшем сделать закладки в Рязанской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Подозреваемого заключили под стражу.