В следующем сезоне женский волейбольный клуб «Рязань-РГУ» может выступить в Высшей лиге «А» чемпионата России. Такая возможность рассматривается, сообщили представители Минспорта Рязанской области в комментариях телеграм-канала губернатора Павла Малкова.

— Планируем провести тренировочную подготовку в межсезонье, также рассматриваем возможность в следующем сезоне принимать участие в Высшей лиге «А», — говорится в сообщении.

По итогам прошедшего сезона рязанские волейболистки впервые в истории команды завоевали серебряные медали Высшей лиги «Б». Павел Малков поздравил спортсменок с этим успехом.

Напомним, в выходные баскетбольный клуб «Рязань» стал победителем первенства ЦФО.