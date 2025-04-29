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ВК «Рязань-РГУ», фото: vk.com/vc_ryazan
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Волейбольный клуб «Рязань-РГУ» может выступить в Высшей лиге «А»

Алексей Самохин

В следующем сезоне женский волейбольный клуб «Рязань-РГУ» может выступить в Высшей лиге «А» чемпионата России. Такая возможность рассматривается, сообщили представители Минспорта Рязанской области в комментариях телеграм-канала губернатора Павла Малкова.

— Планируем провести тренировочную подготовку в межсезонье, также рассматриваем возможность в следующем сезоне принимать участие в Высшей лиге «А», — говорится в сообщении.

По итогам прошедшего сезона рязанские волейболистки впервые в истории команды завоевали серебряные медали Высшей лиги «Б». Павел Малков поздравил спортсменок с этим успехом.

Напомним, в выходные баскетбольный клуб «Рязань» стал победителем первенства ЦФО.

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