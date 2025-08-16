Суббота, 16 августа, 2025
Рязань
Водоснабжение в Дашково-Песочне частично восстановлено

Анастасия Мериакри
Изображение от wirestock на Freepik

В Рязани продолжается устранение последствий аварии на водопроводных сетях в Дашково-Песочне. Работы проводит МП «Водоканал города Рязани».

Водоснабжение уже восстановили в домах и учреждениях на улицах Васильевской, Песоченской, Шереметьевской и ряде других:

  • Васильевская 1 (церковная лавка), 1/4 (хоз корпус), 5, 9, 10, 11 (МБДОУ Детский сад №21), 15, 15а (ГБУ РО ГКБ №11), 16, 17, 23, 7, 3, 21 (сооружение), 20 к 1, 20 к 2, 20 (Бизнес-центр Триумф), 18, 22;
  • Васильевский переулок 1 (МАДОУ ЦРР — детский сад №27), 5, 5а (хоз. корпус), 9, 10;
  • Васильевский проезд 3, 4, 7 (МБОУ Школа №75), 8;
  • Зубковой 21, 21 корп. 2 (МБУДО ДШИ №7), 21 корп.1, 21 корп.2, 21 корп.3, 22, 22 корп.1, 22 корп.2, 22а (МБОУ Школа №51 Центр образования), 22а (МБУДО ЦДТ Стрекоза), 23, 23а (МАДОУ Детский сад №149), 24, 24 корп.1, 24 корп.2, 24 корп.3, 25, 25 корп.1, 25 корп.2, 25 корп.3, 26в (МБДОУ Детский сад №7), 26, 26 стр 2 (ЦТП 30), 26 корп.1, 26б (МБДОУ Детский сад №157), 27, 27 (МБУДО ЦДТ Октябрьский), 27, 27 корп 2, 27 корп.3 (ГБУ РО ГКБ №11), 27 корп.3, 27 корп.4, 27 корп.5, 27 корп.6, 27Б (магазин Апельсин), 28, 28 корп.1, 29 (МБОУ Школа №71), 29 корп.1, 30, 30 стр 1 (ЦТП 32), 30 корп.2, 30 корп.3, 30в, 30 корп. 2 (МБУК ЦБС г. Рязани / Библиотека-филиал №7), 31, 31 корп.1, 31 корп.2, 31а, 31г (Автосервис, Автостоянка), 33;
  • Новоселов 34 корп.4, 42, 44, 45 корп.1, 45 корп.2, 45г (Адм. здание), 45в (Торговый комплекс Васильевский), 46, 47а (Адм. здание), 47Б (Адм. здание), 47в (гараж), 48, 48 корп.2, 48 корп.3, 49, 50, 50а (магазин), 50 корп.1, 50 корп.2, 50 корп.3 (Супермаркет), 51, 51 корп.1, 51 корп.2, 51Б (магазин), 51а (Торговый павильон), 45Д (Детский сад № 21), 53, 53а (котельная), 53 корп.1, 53 корп.2, 53 корп.3, 54, 54 корп.1, 54 корп.2, 55, 55а (Супермаркет), 47 (Храм), 47 корп.4 (Собор Святителя),56 корп.1, 58, 58 корп.1, 58Б (Шиномонтаж), 58в (ЦТП 31), 56 (Торговый центр Русская березка), 58 корп.2, 58 корп.3, 58 корп.4, 58 корп.5, 58 корп.6, 58 корп.7 (Детская школа искусств ; 7), 58 ст 2 (Кафе), 60, 60а (Административное здание), 62/4 (Торговый центр Европа), 64 (ВНС-2);
  • Песоченская 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18;
  • Старое Село 3 (МБУДО ДШИ №7), 5, 1, 2;
  • Шереметьевская строение 8а (МАДОУ Детский сад №38), 6, 6 корп.1, 6 корп.2, 8, 8 корп.1, 8 корп.2, 9, 9 корп.1, 9 корп.2, 10, 10 (ГБУ РО ГКБ №11), 10 корп.1, 10 корп.2, 10 корп.3, 10 корп.4, 10 корп.5, 12, 12 корп.4, 13, 15;
  • Восточная окружная дорога ст 1а (Шиномонтаж), 15 (Зельгросс).

Водоснабжение планируют восстановить до 6:00 16 августа по адресам:

  • ул. Новоселов д.42, 44, 45к1, 45к2, 46, 48, 48к1, 48к2, 48к3, 50, 54, 56к1, 58; ул.Зубковой д. 21к1, 21к2, 21к3, 22, 22к1, 22к2, 22к3, 24к1, 24к2, 25, 25к1, 25к2. 

Организована работа по подвозу питьевой воды на улицу Новосёлов дом №50 и улицу Зубковой дом №25.

Напомним, более 32 тысяч жителей Рязани остались без водоснабжения из-за крупной коммунальной аварии на улице Новоселов в Дашково-Песочне. 

