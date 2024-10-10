Водители-«шашечники» устроили гонки на Южной окружной Рязани и разбились о столб

В Рязани водители устроили гонки на Южной окружной дороге и попали в ДТП. Момент столкновения автомобилей со столбом попал на видео, ролик опубликовал телеграм-канал «Рязань».

По словам очевидца, авария случилась в конце рабочего дня 9 октября недалеко от развязки с Михайловским шоссе.

По данным портала YA62.ru, в ДТП пострадали двое мужчин.

Молодой человек 2000 года рождения получил сотрясение мозга, ушиб грудной клетки, головы и правой голени. У 31-летнего пострадавшего сотрясение мозга, ушиб груди, перелом ключицы. Оба доставлены в БСМП.

Официальная информация уточняется.