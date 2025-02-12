Водитель легковушки попал в больницу после столкновения с «Газелью» в Рязани

За сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 4 человека получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД выявили 328 нарушений ПДД РФ, среди которых:

2 случая управления транспортным средством в состоянии опьянения;

Реклама

4 отказа от прохождения медицинского освидетельствования;

71 нарушение, связанное с управлением автомобилями с тонированными стеклами;

1 нарушение со стороны пешеходов.

11 февраля около 15:40 в Рязани, возле дома №20г по улице Ряжское шоссе, произошло столкновение двух автомобилей. По предварительной информации, 50-летний житель Рязанского района, управляя автомобилем «Лада Х-рей», столкнулся с «Газелью» под управлением 45-летнего местного жителя.

В результате аварии водитель «Лады Х-рей» получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Обстоятельства происшествия выясняются, по факту ДТП проводится проверка.