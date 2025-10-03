Водитель «Лады Приоры» в Рязани арестован на 7 суток за тонировку

В Рязани суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток очередному водителю, который неоднократно нарушил правила тонировки автомобиля и не выполнил законное требование сотрудника полиции. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГАИ.

22-летний житель Рязани был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем «Лада Приора», светопропускание передних стекол которого не соответствовало установленным требованиям.

Сотрудник полиции ранее выдал водителю требование о незамедлительном прекращении противоправных действий — то есть устранить тонировку. Рязанец это требование проигнорировал.

2 октября сотрудники Госавтоинспекции вновь остановили «Ладу Приору» на улице Соборная, д. 23. Светопропускание стекол по-прежнему не соответствовало нормам Технического регламента.

Водитель совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции). По результатам рассмотрения дела суд назначил нарушителю наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток.