Водитель автобуса пострадал в ДТП на трассе М-5 в Рязани

В результате ДТП на трассе М-5 «Урал» в Рязани пострадал водитель автобуса. Подробности инцидента сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.
В среду, 4 июня, в 08:55 на 195-м километре федеральной автодороги 41-летний житель Рязани, управлявший автобусом «ЛИАЗ», совершил столкновение с двигающимся в попутном направлении грузовым автомобилем «Шахман» под управлением 48-летнего жителя Волгоградской области.
Водителю автобуса после столкновения с грузовиком потребовалась помощь медиков.
Обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.
Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники