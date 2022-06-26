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Воскресенье, 26 июня, 2022

Во Владимире назвали «циничным актом агрессии» массовую вырубку деревьев

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Во Владимире назвали «циничным актом агрессии» массовую вырубку деревьев

Активисты проекта «Владимир будущего» обратили внимание на массовую вырубку деревьев в центре Владимира, сообщает Зебра ТВ.

Речь идет о площадке, которую планируют использовать для строительства отеля Hilton на Студеной горе. По словам очевидцев, в субботу началась зачистка территории от живых и здоровых деревьев.

В городской администрации предоставили официальное разрешение на вырубку 26 деревьев. В качестве компенсации ООО «Строитель» заплатит в бюджет Владимира более 395 тысяч рублей.

Урбанисты назвали происходящее «циничным актом агрессии» и заявили о планах обратиться в прокуратуру.

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