В РИА «7 новостей» прошла пресс-конференция, посвящённая реализации проекта «МедиаКВН»

В среду, 16 октября, в Рязанском информационном агентстве «7 новостей» состоялась пресс-конференция, посвящённая реализации проекта Программа профессиональной ориентации молодёжи «МедиаКВН».

Проект реализуется Автономной некоммерческой организацией «Центр развития клуба весёлых и находчивых» с 1 сентября 2019 года по 30 июня 2020 года с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

В пресс-конференции приняли участие директор АНО «Центр развития клуба весёлых и находчивых» Алексей Жеглов, главный редактор РИА «7 новостей» Надежда Майорова, координатор проекта Программа профессиональной ориентации молодёжи «МедиаКВН», специалист по сопровождению региональных проектов РГУ имени С.А. Есенина Павел Квартников.

В рамках первого этапа реализации проекта профессиональным психологом проведена профориентационная диагностика учащихся рязанских школ №51, 3, 44, 63, гимназии №5, центра образования «Дистанционные технологии».

– Цель профориентационной диагностики – выявление детей, имеющих особые способности к журналистской деятельности, их мы пригласим войти в команду участников проекта «МедиаКВН». При этом все школьники, заполнившие анкеты и ответившие на тестовые задания, получат рекомендации психолога, которые помогут в развитии профессиональной траектории. Совместно с поддержавшими нашу инициативу партнёрами мы работаем над тем, чтобы участвовать в проекте было интересно, – отметил Алексей Жеглов.

Проект реализуется в сотрудничестве с министерством по делам территорий и информационной политике Рязанской области, министерством образования и молодёжной политики Рязанской области, Рязанской межрегиональной лигой Международного союза КВН, РГУ имени С.А. Есенина, Рязанским региональным отделением Союза журналистов России, РИА «7 новостей», телеканалом «ТКР».

– Для участников проекта, успешно прошедших конкурсный отбор, будут проведены учебно-ознакомительные экскурсии в региональные СМИ, мастер-классы и тренинги журналистов. Школьники подробно познакомятся с деятельностью Международного союза КВН, побывают на играх, пообщаются с игроками команд Клуба весёлых и находчивых, создадут по итогам этих событий журналистские материалы. Портфолио участников проекта будут опубликованы в специальном разделе, уже действующем на сайте РИА «7 новостей», – рассказала Надежда Майорова.

Команда участников проекта будет сформирована до конца октября. В неё войдут не менее 30 школьников.

Денис Боков, первый заместитель министра труда и социальной защиты населения Рязанской области

– Проект Программа профессиональной ориентации молодёжи «МедиаКВН» вносит вклад в реализацию Послания Президента Российской Федерации 2018 года, в котором отмечается актуальная необходимость создания в регионах площадок для ранней профориентации детей. Очень ценно, что школьники имеют возможность попробовать свои силы в профессии журналиста. Думаю, что общение в рамках проекта с участниками команд Клуба весёлых и находчивых, добившимися серьёзных результатов в своей профессиональной и сценической деятельности, позволит создать интересные и познавательные материалы. Желаю ребятам, чтобы участие в проекте стало настоящим билетом в будущее!

Наталья Артонкина, начальник отдела по работе с общественными организациями и поддержки общественных инициатив министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области

– Проект Программа профессиональной ориентации молодёжи «МедиаКВН», реализуемый АНО «Центр развития клуба весёлых и находчивых» с использованием гранта Президента Российской Федерации, является примером реального гражданского участия некоммерческой организации в профессиональном воспитании школьников. Инновационные методы формирования команды участников и её обучения, и серьёзный опыт партнёров, поддержавших инициативу, не только помогут реализовать проект, но и создадут надёжную основу для его продолжения.