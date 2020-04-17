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В программе «Человек и закон» рассказали о елатомском стрелке. Передача вышла в эфир Первого канала вечером в пятницу, 17 апреля.

Сюжет о массовом убийстве в Елатьме стал частью большого сюжета о проблемах и стрессах из-за режима самоизоляции во время пандемии коронавируса.

Напомним, в Елатьме местный житель Антон Франчиков расстрелял молодую женщину и четверых мужчин. Все они погибли, стрелок сейчас находится под стражей.

Смотрите видео из Рязанской области на 34-й минуте записи.