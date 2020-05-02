Рязанские полицейские выявили нарушителей режима самоизоляции

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В Рязани сотрудники полиции провели рейды. В том числе по выявлению нарушителей режима самоизоляции. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В пятницу, 1 мая, на таких граждан было составлено 20 административных протоколов. Их привлекут к ответственности по ст.20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Штраф за это может достигать 30 тысяч рублей. 

В пресс-службе отметили, что рейды будут продолжаться. Особое внимание сотрудники полиции будут уделять зонам отдыха. 

Также в рейдах принимали участие сотрудники ГИБДД, Они выявляли нетрезвых водителей, незаконную тонировку. Фиксировали другие нарушения ПДД. 

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