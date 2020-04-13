Рязанские полицейские провели масштабные рейды

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В Рязанской области сотрудники полиции провели рейды. Правоохранители выявляли нарушителей режима самоизоляции, нетрезвых водителей, а также тонированные автомобили. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В сообщении отмечается, что нарушителям режима самоизоляции, замеченным в общественных местах, выдают уведомления. Если нарушения систематические, на гражданина могут составить протокол.

Например, в Рыбновском районе выдано 208 таких уведомлений. Кроме того, были задержаны двое нетрезвых водителей, на 16 машинах была незаконная тонировка.

Такие же рейды проводятся в Рязани и в других населённых пунктах Рязанской области. Кроме того, полицейские при помощи громкоговорителей оповещают граждан о необходимости оставаться дома.