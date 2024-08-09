Видео с экспрессивной сотрудницей загса из Рязани завирусилось в интернете

В интернете стремительно распространяется видео с экспрессивной сотрудницей загса из Рязани.

Свадьбу Алёна и Андрей сыграли 2 августа 2024 года. После этого видео, сделанное в загсе, появилось в соцсетях. Многие пользователи обратили внимание на сотрудницу, объявившую о регистрации брака.

Пользователи сети активно комментируют ролик.

Вот такой комментарий оставила пользовательница ВК:

Присутствовала в качестве гостя на свадьбе, где регистрацию проводила Ольга. Это было не монотонное зачитывание текста, а очень торжественное, вовлеченное поздравление. Ещё тогда подумала, как же повезло молодым попасть к этому регистратору. Ещё была мысль, как же это энергозатратно, вкладывать душу в каждую регистрацию, как будто она самая главная, особенная. Такое было ощущение. Считаю, что такая регистрация может стать фирменной фишкой нашего Дворца Бракосочетания.