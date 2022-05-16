ВИЧ-инфицированный житель Челябинска осуждён за изнасилование рязанки

В Рязани осудили жителя Челябинска за изнасилование, соединённое с угрозой убийством, а также поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Собранные Железнодорожным межрайонным следственным отделом доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении злоумышленника. Установлено, что 5 июня прошлого года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожая убийством, изнасиловал 26-летнюю рязанку. С девушкой он познакомился незадолго до этого. При этом мужчина знал о своём положительном ВИЧ-статусе.

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Приговором суда виновному назначено наказание в виде 7 лет 10 месяцев лишения свободы. Приговор вступил в законную силу. Отбывать наказание злоумышленник будет в колонии строгого режима.