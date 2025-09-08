Понедельник, 8 сентября, 2025
22.5 C
Рязань
Медицина

Вертолёт санитарной авиации доставил рязанца из Московской области в ОКБ

Анастасия Мериакри

Вертолёт санитарной авиации доставил рязанца из Московской области в ОКБ. Об этом сообщает медучреждение.

Санитарная эвакуация потребовалась рязанцу, который оказался в стационаре в городе Кашира Московской области. Это случилось, когда он ехал с родственниками в Москву из Михайлова. Во время поездки на машине по трассе М-5 «Урал» состояние мужчины резко ухудшилось. Родственники незамедлительно приняли решение не рисковать и свернули к ближайшему стационару — в Каширу — для экстренной стабилизации состояния.

Врачи местной больницы нормализовали жизненные показатели пациента. После стабилизации стало очевидно, что, хотя пациент провёл в больнице несколько дней, дальнейшая транспортировка наземным транспортом была сопряжена с высокими рисками. В связи с чем пациента решили перевезти с помощью вертолёта санитарной авиации.

Вертолёт с медицинской бригадой на борту доставил мужчину в Рязанскую ОКБ, где ему была оказана дальнейшая помощь. Сейчас пациент находится под наблюдением врачей.

