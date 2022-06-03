Вертолёт санавиации Рязанской ОКБ возобновил работу после технического перерыва

Вертолет санитарной авиации Рязанской ОКБ возобновил работу после технического перерыва. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Возможность оперативной транспортировки пациентов по воздуху появилась, благодаря мероприятиям Национального проекта «Здравоохранение». За весь период работы воздушное судно совершило 183 экстренных вылетов.

31 мая команда центра медицины катастроф ОКБ доставила на специализированное лечение 37-летнюю женщину, пострадавшую во время дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в Смоленской области. Первично женщина была доставлена в Вяземскую районную больницу.

1 июня медики транспортировали для профильного лечения 60-летнюю пациентку с геморрагическим инсультом из Ряжского межрайонного медицинского центра.

«Обе женщины находятся в удовлетворительном состоянии под пристальным наблюдением медиков. В очередной раз участие санитарной авиации в спасении человеческих жизней доказывает свою необходимость и эффективность», — прокомментировал заместитель министра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец.