Великая наследница: в Рязани проживала и была похоронена внучатая племянница Мусоргского

В своём новом материале рязанский краевед Евгений Данилин приоткрывает ещё одну малоизвестную страницу истории Рязани. Оказывается, в нашем городе жила и была погребена внучатая племянница всемирно известного композитора.

Клятва Шаляпина

– Кого из композиторов больше других любил ваш отец? – спросили корреспонденты дочь знаменитого певца Марфу Фёдоровну Шаляпину, выступавшую как-то на советском телевидении.

– Конечно, Мусоргского! – не задумываясь ответила та с сильным акцентом.

Живущая в Англии, она тщетно старалась не растерять в себе остатки русской культуры. А её отец в Рязани был лишь однажды. Здесь какой-то специалист своего дела украл из кармана знаменитости золотые часы так ловко, что никто этого не заметил.

– Ноги моей больше не будет в этом городе! –

выразил свои чувства первый бас мира, обнаружив пропажу. И это обещание своё он сдержал.

Что же касается Модеста Петровича Мусоргского, то родился он в Псковской губернии. Документально подтверждённых сведений о пребывании его в нашем городе пока что нет. Но из Рязани перевезли в музей композитора на Псковщине бесценные реликвии семьи Мусоргских: книжный шкаф, трюмо и неизвестный ранее биографам альбом с автографом знаменитости. Эти вещи подарила музею Татьяна Георгиевна Мусоргская, внучатая племянница Модеста Петровича.

Жизнь этой женщины неразделимо связана с Рязанщиной. В 1904 году родилась она в сельце Тутоево тогдашнего Сапожковского уезда. Дед Татьяны Георгиевны, Филарет Петрович, был родным братом композитора и потомком Рюрика в 33-м колене.

Особенная деликатность

Несколько десятилетий занимался исследованием жизни и творчества композитора Мусоргского журналист из Великих Лук Николай Новиков. Вот как он рассказывал о своей первой встрече в октябре 1980 года с жившей в Рязани родственницей композитора: «Когда мы вошли в квартиру, Татьяна Георгиевна, угадав моё состояние, участливо сказала: «Намучались в электричке? Мойте руки и за стол!»

Это прозвучало естественно и просто, как бывает среди близких людей.

Накрывать стол хозяйке помогала Наталья Сергеевна Соколова – соседка по лестничной площадке. Пока женщины хлопотали на кухне, я с интересом оглядывал комнату. Мебель старая, ничего лишнего: стол, кровать, этажерка с книгами, навесная полка. В углу икона с живым огоньком лампады».

На видном месте висел портрет отца дворянки из рода, к которому относился не только знаменитый композитор, но и полководец Кутузов.

– Вы не стесняйтесь, – заметила скованность корреспондента, не умеющего пользоваться столовыми приборами, Наталья Сергеевна. – Татьяна Георгиевна хоть из дворян, но совсем нашенская. Я сама-то из рабочих, а с барыней живём дружно, пирогами друг друга потчуем.

Журналисту вспомнились слова сестры Михаила Глинки о Модесте Мусоргском, которые как нельзя лучше подходили к его рязанской родственнице: «Меня поражала в нём какая-то особенная деликатность и мягкость в обращении. Это был человек удивительно хорошо воспитанный и выдержанный».

Знаменитая фамилия

Проживала Татьяна Георгиевна в классической советской пятиэтажке на улице Островского. Простая и любезная в обращении, дружила со многими. Но одна из соседок жаловалась на неё за то, что «недобитая буржуйка» приваживает голубей. Оказывается, птицы ворковали на балконе Мусоргской и мешали «строительнице коммунизма» спать.

– Эта работница торговли, видимо, не знает, что такое голод, – говорила по этому поводу единственная наследница композитора, – а я лично лучше сама не буду есть, а накормить голубей должна!

Дело в том, что Татьяна Георгиевна пережила Ленинградскую блокаду, едва не умерев от голода, который и убил в конце концов её любимого мужа. А обе дочери Мусоргской умерли несовершеннолетними ещё до войны.

Знаменитая фамилия, которую Татьяна Георгиевна не стала менять даже выйдя замуж, помогала в различных ситуациях. Как то, например, в квартире Мусоргской городские власти затеяли большой ремонт.

– Я же никого по этому вопросу не беспокоила, – удивлялась родственница композитора, когда ЖЭК неожиданно прислал рабочих. Оказалось, что позаботился о скромной рязанке всемирно известный оперный певец Большого театра, народный артист СССР Евгений Нестеренко. Это он написал письмо в наши местные партийные организации. И Татьяне Георгиевне не только сделали срочный ремонт в квартире, но и нашли возможность увеличить её скромную пенсию.

Вечная память

Три дня пробыв в коме из-за перебоев работы сердца, Татьяна Георгиевна умерла 22 марта 1984 года. Это время года, когда прилетали её любимые жаворонки, она всегда особенно ценила. И при жизни всегда очень жалела пернатых вестников весны, когда наступали характерные для второй половины марта холода.

По единодушному мнению исследователей жизни и творчества Мусоргского, никто так глубоко не смог постигнуть музыку Модеста Петровича, как известная в своё время певица Мария Алексеевна Оленина-Альгейм. «Во всей своей жизни Мусоргский проявлял более тонкое чувство, чем общество, среди которого мы живём, – сказала она как-то в одном из интервью, – глубоко естественный и человечный, он составлял чистоту будущего. Насколько он выше нас жизненностью и могучей чуткостью!»

Слова эти с полным правом можно отнести и к Татьяне Георгиевне Мусоргской, – последней родственнице композитора, жившей и похороненной в Рязани.