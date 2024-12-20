Вандалы повредили молодые сосны на Лыбедском бульваре в Рязани

На Лыбедском бульваре в Рязани произошёл неприятный инцидент: вандалы изуродовали несколько молодых деревьев. Об этом сообщил Муниципальный центр управления.

Осенью были высажены хвойные деревья, которые украшали одну из главных пешеходных зон города. Сегодня их состояние шокирует. Вандалы, решив сэкономить на новогодних украшениях, грубо оборвали ветви сосен.

Ещё вчера пышные и ухоженные деревья, которые стали частью благоустроенной зоны, остались без лапника, что нанесло значительный ущерб городскому озеленению.

Информация о происшествии передана в правоохранительные органы. Камеры видеонаблюдения помогут установить личности злоумышленников, их привлекут к ответственности.

Городские власти призывают всех жителей Рязани бережно относиться к общественному имуществу. Современные и комфортные городские пространства требуют не только ухода коммунальных служб, но и уважительного отношения со стороны горожан.