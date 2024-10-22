В ЖК «Еврокласс-4» компании «Зелёный сад» строится стилобат

Современная площадка с парковкой на первом уровне появится по просьбам будущих жильцов. «Зелёный сад» традиционно прислушался к пожеланиям людей.

Прямо сейчас на объекте ведётся заливка фундаментной плиты стилобата. До конца года будут возведены стены строения, а отделка начнётся уже весной.

В нижней части стилобата будет закрытый паркинг с воротами. А жильцы будут попадать на площадку по специальному мосту, который ведёт из подъезда. Такое решение было применено, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к дому спецтехники (машин скорой помощи или пожарной службы), а также добавить бесплатных парковочных мест для будущих жильцов.

Многофункциональная площадка рядом с домом — одно из главных украшений дворов «Зелёного сада». Здесь будут организованы патио для отдыха и работы, места для занятий спортом и детских игр, общие пространства с дизайнерским освещением и озеленением. Дети, взрослые и пожилые люди смогут отлично проводить время на свежем воздухе, не мешая друг другу.

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Застройщик

ООО СЗ ЗЕЛЕНЫЙ САД — УЮТ

Группа компаний

Зеленый сад

Проектная декларация №62-000341 от 09.10.2024

Дата публикации проекта 24.06.2022

Подробности на сайте наш.дом.рф.

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